Derendingen SO, 16. März: Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr einem 7-jährigen Mädchen über den linken Fuss, und machte sich dann vom Acker. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend, um zirka 17.50 Uhr, wollte ein siebenjähriges Mädchen die Luzernstrasse in Derendingen SO auf Höhe der Steinmattstrasse überqueren. Doch beim Betreten des dortigen Fussgängerstreifens fuhr ihr ein derzeit noch unbekannter Autofahrer über den linken Fuss, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Nach dem Unfall hielt der Autofahrer kurz an – dann fuhr er in Richtung Subingen davon, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Das Mädchen musste in einem Spital ärztlich behandelt werden.