An der Friedenstrasse in der Stadt Luzern ist ein unbekannter Autofahrer einem Taxifahrer am Montag kurz nach halb zehn über die Füsse gefahren. Der Taxifahrer hat neben seinem Fahrzeug auf dem Taxistand beim Löwenplatz auf Kunden gewartet. Er wurde leicht verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.