Bern: Unbekannter folgt Frau aus Bus und bedrängt sie sexuell

Eine Frau wurde in Bern von einem Unbekannten belästigt, nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen war. Der Mann war ebenfalls an der Haltestelle Galgenfeld ausgestiegen und ihr in Richtung Brechbühlerstrasse gefolgt, wie die Kantonspolizei am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Der Mann hielt sie fest und bedrängte sie sexuell.