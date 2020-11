Bist auch du betroffen? Wurdest auch du im Marzili gefilmt? Wende dich per Whatsapp an 20 Minuten oder schick eine Mail an redaktion.bern@20minuten.ch. Deine Angaben werden absolut anonym behandelt.

Am Filmen oder am Telefonieren?

Die Stadt Bern hat von den illegal gemachten Aufnahmen keine Kenntnis. Sie gibt an, dass Foto- und Filmaufnahmen in städtischen Bädern nur mit Erlaubnis der zuständigen Direktion und dem Einverständnis der abgelichteten Personen erfolgen dürfen. Die aktuellen Richtlinien erachte das Sportamt der Stadt Bern für ausreichend, sagt Sprecherin Petra Baumberger. Die Problematik sei nicht in ungenügend genauen oder zu wenig weit reichenden Bestimmungen zu suchen: «Vielmehr darin, dass Mobiltelefone multimediale Geräte sind, die bei weitem nicht nur zum Fotografieren und Filmen, sondern auch zum Surfen, Telefonieren, Gamen, Musikhören, Instagramen und so weiter genutzt werden.» Das erschwert es den Betreiberinnen und Betreibern öffentlicher Anlagen, Verstösse festzustellen.