Rickenbach Sulz: Erneuter Angriff – Unbekannter zerrt 15-Jährige in Feldweg

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen in Rickenbach Sulz eine Teenagerin tätlich angegangen. Laut der Kantonspolizei Zürich war die 15-Jährige gegen 7.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Burgstrasse Richtung Dinharderstrasse unterwegs. Unmittelbar nachdem sie an der Einmündung kurz angehalten hatte, wurde sie von einem unbekannten Mann tätlich angegangen und in Richtung Dirnhard zu einem nahegelegenen Feldweg gedrängt. Dort beging er weitere Tätlichkeiten gegen sie.