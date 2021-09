Mike Egger - Unbekannter greift SVP-Nationalrat beim Einkaufen an

Der St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger ist beim Einkaufen in einem Laden von einem Unbekannten attackiert worden. Dies berichtet der « Blick ». Wie der Politiker sagt, trug sich der Angriff vor einigen Monaten – am Tag nach Eggers Teilnahme in der Arena zum CO₂-Gesetz auf SRF – in Widnau SG zu.

«Im Laden sprachen mich zwei junge Männer an und fragten, ob ich Mike Egger sei», sagt der St. Galler zum «Blick». Als er an der Kasse gestanden habe, habe einer der beiden angefangen herumzuschreien und ihn zu beleidigen. Nach eigenen Angaben habe Egger nicht reagiert, was den Mann wohl zusätzlich wütend gemacht habe. «Er schob die Person vor mir zur Seite und kickte mich mit dem Fuss in die Seite», so Egger.