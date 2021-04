Am Montag, 29. März 2021 gegen 16.30 Uhr, ist ein Velofahrer (64) an der Reussmatt in der Stadt Luzern in einen Ast gefahren, welcher den Veloweg versperrte. Der Mann verletzte sich beim Sturz erheblich: Er erlitt Hüftverletzungen und wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Dort musste er operiert werden. «Die Polizei geht davon aus, dass der Ast von einer Person bewusst als Hindernis auf den Veloweg gelegt wurde», teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. In diesem Zusammenhang sucht die Luzerner Polizei eine Joggerin, welche den Verunfallten vor Ort betreute und allenfalls wichtige Angaben machen könne.