Video aus Compton, Los Angeles : Unbekannter schiesst auf Polizisten und verletzt sie lebensgefährlich

Die Frau und der Mann wurden in ihrem Dienstfahrzeug von den Schüssen getroffen. Die Polizei hat ein Video des Vorfalls veröffentlicht.

Zwei Polizisten im US-Staat Kalifornien sind in ihrem Streifenwagen von einem Unbekannten angeschossen worden. Die 31-jährige Beamtin und ihr 24-jähriger Kollege hätten wegen der Schwere ihrer Verletzungen noch am Samstagabend operiert werden müssen und schwebten am Sonntag weiter in Lebensgefahr, sagte ihre Kollegin Trina Schrader. Die Fahndung nach dem Täter war zunächst erfolglos.