Churwalden GR, 17.09.2020: Die Polizei erhielt eine Meldung über einen Rollator, der gefunden wurde. Von der 62-jährigen, an Parkinson leidenden Frau fehlte jede Spur. Aufgrund dieser Meldung wurde eine Suchaktion mit einem Personenspürhund eingeleitet. Hund Yuna fand die marginal verletzte Frau eineinhalb Stunden nach Meldungseingang in einem Tobel in unwegsamem Gelände in der Nähe eines Baches.