Unüblicher Vorfall : Unbekannter schleicht über die Grenze von Süd- nach Nordkorea

Eine unbekannte Person ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs über die schwer befestigte Grenze nach Nordkorea eingedrungen. Normalerweise versuchen es Menschen in die andere Richtung.

Die Grenze wird von beiden Seiten her scharf bewacht.

Es ist extrem selten, dass illegale Grenzübertritte in diese Richtung erfolgen.

Eine zunächst nicht identifizierte Person hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs von Südkorea aus illegal die schwer befestigte Landesgrenze nach Nordkorea überquert. Die Person sei Samstagnacht dabei beobachtet worden, wie sie durch die vier Kilometer breite demilitarisierte Zone (DMZ) nach Nordkorea gelaufen sei, teilte der Generalstab am Sonntag mit. Nordkorea sei über eine militärische Kommunikationsleitung über den Zwischenfall im östlichen Teil der DMZ unterrichtet worden.

Bei einer Auswertung von Überwachungsbildern sei später festgestellt worden, dass die Person bereits am Samstagabend den mehrfach verstärkten Stacheldrahtzaun in der DMZ zwischen beiden Ländern durchbrochen habe, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen Vertreter des Generalstabs. Die Auswertung deute an, dass den Grenzposten die «Grenzverletzung» erst einige Stunden später aufgefallen sei.