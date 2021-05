Nur Seferovic trifft regelmässig - Cephas Malele trocknet unsere Nati-Stürmer ab

Seit Herbst 2020 spielt er in Rumänien, zuvor war der ehemalige FCZ-Nachwuchsspieler in Portugal und Italien unterwegs.

Für Seferovics Nati-Konkurrenten Gavranovic, Embolo und Co. läuft es in diesem Jahr noch nicht richtig rund vor dem gegnerischen Tor.

Kennen Sie Cephas Malele? Der Stürmer spielt für den rumänischen Erstligisten FC Arges, hat in dieser Saison 18 Tore erzielt – und ist Schweizer! Allein im Jahr 2021 hat der ehemalige FCZ-Junior zwölf Treffer zu Buche stehen. Damit steht der 27-Jährige in der Rangliste der treffsichersten Schweizer Fussballer überraschend auf dem zweiten Platz.

Gavranovic und Drmic mit sechs Toren

Itten und Ajeti mit Torflaute

Die beiden einstigen Sturm-Hoffnungen und Schottland-Legionäre Albian Ajeti und Cedric Itten (2020 mit 14 Treffern der erfolgreichste Schweizer) haben im Jahr 2021 bislang erst je ein Tor erzielt. Verständlich also, dass Nati-Trainer Vladimir Petkovic in seinem EM-Aufgebot auf beide verzichtet hat. Den beiden torlosen Nati-Neulingen Dan Ndoye (20) und Andi Zeqiri (21) dürfte dagegen die tolle U-21-EM zu Gute gekommen sein.

Sicher nicht an der EM auflaufen wird auf alle Fälle Cephas Malele, obwohl der 18-Tore-Mann in diesem Jahr der zweittorgefährlichste Schweizer Profi-Fussballer ist. Trifft der ehemalige U-19-Nationalspieler aber weiterhin so regelmässig, könnte der Stürmer in Anbetracht der schwächelnden Konkurrenz vielleicht doch bald ein Thema für Vladimir Petkovic werden.