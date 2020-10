Kois im Sempachersee: Ein Unbekannter muss die Tiere im See ausgesetzt haben.

Ungewohnter Anblick für einen Passanten am Sempachersee: Im Wasser hat er ungewöhnliche Fische entdeckt. In einer Facebook-Gruppe fragte er andere Nutzer, ob sie diese Fische kennen. «Für mich sind die irgendwie zu bunt für einen innerschweizer See», schreibt er dazu.

In den Kommentaren zum Facebook-Post sind sich viele einig: Es muss sich um Kois handeln, die ausgesetzt worden sind. Die Zuchtform des Karpfens ist besonders in Japan beliebt. Bei einem der Tiere müsse es sich um einen sogenannten Kohaku handeln, meint ein Facebook-Nutzer. Den Wert schätzt er auf 500 bis 1000 Franken. «Schade, werden sie so entsorgt, wenn man sie nicht mehr möchte», meint eine weitere Kommentatorin.