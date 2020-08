Seepromenade in Montreux Unbekannter soll Frau mit Messer angegriffen haben

Die Waadtländer Kantonspolizei bestätigt einen Einsatz. Derzeit ist aber noch unklar, was passiert ist.

In Montreux soll an der Grand Rue am Genfersee eine Frau mit einem Messer angegriffen worden sein. Das meldet «20 Minutes» in Bezug auf mehrere Leser-Reporter.