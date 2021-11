Australien – Unbekannter spendet Riesenspinne zur Produktion von Gegengift

Das Gegengift rettet pro Jahr bis zu 300 Menschenleben in Australien.

Einem Tierpark in Australien können lebende Tiere gespendet werden.

Auf den Namen «Megaspider» getauft

Ein jüngst gespendetes Exemplar hat nun das Interesse der Parkbetreiber geweckt. Ein unbekannter Spender gab eine Trichternetzspinne ab, die über eine Beinspannweite von acht Zentimeter verfügt. Ihre Fangzähne sind fast zwei Zentimeter lang, der Körper misst fünf Zentimeter. Damit ist das Tier etwa doppelt so gross wie ein gewöhnliches Exemplar. Nahliegend darum auch der Spitzname, den der Achtbeiner erhielt: Die Trichterspinnen wurde schlicht «Megaspider» getauft.



«Die Spinne ist ungewöhnlich gross und wenn die Öffentlichkeit uns mehr solche Exemplare bringt, können wir noch mehr Leben retten mit den grossen Mengen an Gift, das die Tiere produzieren», erklärt Park-Mitarbeiter Michael Tate. Man würde gerne erfahren, wo die Spinne eingefangen wurde, um an weitere grosse Exemplare zu gelangen.