Zürich - Unbekannter sticht auf 19-Jährigen ein und verletzt ihn schwer

Am Freitagabend kam es gegen 23 Uhr bei der Sportanlage Heerenschürli zu einem Streit zwischen einem unbekannten Mann und einer Personengruppe. In dessen Verlauf stach der Unbekannte unvermittelt auf einen 19-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Daraufhin flüchtete er in Richtung Mattenhof, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag in einer Mitteilung schreibt.