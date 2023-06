Liestal BL: Unbekannter sticht Mann (68) auf Spaziergang unvermittelt nieder

Die Tat ereignete sich am Frenkenweg zwischen Liestal und Bubendorf. Der Täter flüchtete in Richtung Bubendorf.

In Liestal wurde am Dienstag am späten Nachmittag ein Mann (68) von einem unbekannten niedergestochen.

Ein 68-jähriger Mann spazierte am frühen Dienstagabend zwischen Bubendorf und Liestal auf dem Frenkenweg, entlang der Frenke, in Richtung Liestal. Dabei kam ihm ein unbekannter Mann entgegen, welcher, nach dem sich die beiden Männer gekreuzt hatten, mit einer Stichwaffe unvermittelt auf das Opfer einstach. Anschliessend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Bubendorf, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt.