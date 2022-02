Olten SO – Unbekannter stösst Mann auf Gleis – Polizei droht mit Publikation von Bildern

«Die Fotos werden in einer ersten Phase verpixelt, danach allenfalls unverpixelt veröffentlicht», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn suchen nach einer Person, die im Bahnhof Olten einen Mann vor einen einfahrenden Zug gestossen hat. Der mutmassliche Täter konnte trotz umfangreicher Ermittlungen nicht identifiziert werden. Gemäss einer Medienmitteilung der Stawa existiert aber Bildmaterial von Augenzeugen – das am 1. März veröffentlicht wird, sollte sich die betreffende Person nicht melden.

«Die Fotos werden in einer ersten Phase verpixelt, danach allenfalls unverpixelt veröffentlicht», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung. Von einer Publikation des Bildmaterials werde abgesehen, wenn sich der Tatverdächtige bis am 1. März 2022 bei der Polizei Kanton Solothurn meldet.