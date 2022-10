St. Gallen: Unbekannter Täter sticht mehrfach auf 25-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Ein in der Region wohnhafter, 25-jähriger Somalier war am Sonntagmorgen in St. Gallen vom Waaghaus in Richtung Burggraben unterwegs. Laut der Kantonspolizei St. Gallen kam es dabei zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Mann. Während dieser Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige durch den Unbekannten durch mehrere Messerstiche unbestimmt verletzt. Er musste durch die Rettung ins Spital gebracht werden.