Wangen an der Aare BE – Unbekannter Täter vergiftet drei Ponys

Die Tiere von Rolf Senn sind im Juni Opfer einer Giftattacke geworden. Bei der Tat wurden seine drei Ponys vergiftet. Dies berichtet «Blick». Der unbekannte Täter benutzte dafür das toxische Strychnin, wie das Institut für Tierpathologie der Universität Bern mitteilte. Als der Besitzer auf seinem Hof in Wangen an der Aare eintraf, fand er die Tiere noch lebendig, aber in kritischem Zustand vor. «Ich bin in den Freilaufstall reingegangen und habe sie dort bachnass angetroffen. Sie sahen aus, als hätte sie jemand mit Wasser übergossen, und haben gezittert» meint Senn gegenüber «Blick».