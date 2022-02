Zeugen gesucht – Unbekannter Tierquäler entsorgt lebendes Huhn in Plastiksack

Dieses Huhn wurde am Montagmorgen im Robidog bei der Schiessanlage Choller in Zug gefunden.

Beim Entleeren eines Robidogs bei der Schiessanlage Choller in Zug macht ein Werkhofmitarbeiter am Montagmorgen eine unglaubliche Entdeckung: Im Robidog, der für die Entsorgung von Hundekotbeuteln bestimmt wäre, sah der Mann ein lebendes Huhn, das sich in einem weissen Plastiksack befand. Äusserlich hatte das Huhn keine sichtbaren Verletzungen, es war aber in einem schlechten Gesundheitszustand.