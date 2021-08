Nyon VD - Mann (21) wird bei Messerattacke schwer im Gesicht verletzt

So soll der Täter aussehen.

Die Kantonspolizei Waadt sucht einen Mann, der in der Nacht auf Samstag einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer verletzte und danach flüchtete. Die Umstände der Tat sind noch nicht restlos geklärt. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es in Nyon auf der Route de Genève in der Nähe des Conservatoire de Musique de l’Ouest zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei wurde das Opfer von einem Messerstich im Gesicht getroffen.