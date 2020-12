Zürich-Höngg : Unbekannter überfällt Bank und erbeutet mehrere Tausend Franken

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Zürich-Höngg ein Banküberfall. Der Täter erbeutete mehrere Tausend Franken und flüchtete — zu Fuss. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieser Mann überfiel am Donnerstag eine Bank in Zürich-Höngg.

Ein Mann überfiel am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr die UBS-Filile am Meierhofplatz in Zürich-Höngg. Dies teilte die Stadtpolizei Zürich in einem Communiqué mit. Der Unbekannte bedrohte die Angestellten und verlangte Bargeld. Ihm gelang die Flucht stadtauswärts mit mehreren Tausend Franken zu Fuss.