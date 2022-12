Thurgau: Unbekannter überfällt mit Pistole Burger King in Frauenfeld

Der Täter betrat kurz nach 23.00 Uhr die Burger-King-Filiale an der Zürcherstrasse in Frauenfeld, bedrohte die anwesende Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit dem Geld zu Fuss in Richtung Zentrum Frauenfeld, wie die Kantonspolizei Thurgaue in einer Medienmitteilung schreibt.