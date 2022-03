Tierquälerei in Nidau BE – Unbekannter verletzt Schwan mit Armbrust schwer

Am Samstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung von einem verletzten Schwan in Nidau BE ein. Die Seepolizei und ein Wildhüter rückten aus und fanden das Tier mit einem Pfeil im Flügel in einem Kanal. Der Tierarzt befand die Verletzung als zu schwer: Der Schwan musste eingeschläfert werden. Laut Kapo stammt der Pfeil von einer Armbrust.