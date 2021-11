Berikon AG - Unbekannter versucht 14-Jährige zu packen und flüchtet

Vermutlich der gleiche Täter, der Mitte September in Berikon eine ältere Frau sexuell bedrängt hatte, machte sich nun vor einer Woche an eine Schülerin heran.

Eine 14-jährige Schülerin war am 7. November um 21 Uhr in der Nähe der Kreisschule in Berikon AG mit ihrem Hund am Spazieren. Dabei fiel ihr ein junger Mann auf, der singend und johlend auf der anderen Strassenseite unterwegs war.