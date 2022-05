Herisau AR : Unbekannter versucht Fünfjährige mit Welpen zu sich nach Hause zu locken

Am Montagnachmittag hat ein unbekannter Mann ein Mädchen in Herisau AR angesprochen und zu sich nach Hause locken wollen. Die Kantonspolizei informiert, was in solchen Fällen zu tun ist und was man besser unterlassen sollte.