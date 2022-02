Romanshorn TG - Unbekannter will Autos knacken und wird dabei gefilmt 

In Romanshorn TG wurden in der letzten Woche zwei unverschlossene Autos durchsucht.

Laut der Kantonspolizei Thurgau gibt es im ganzen Kantonsgebiet häufig Fälle, dass sich Unbekannte fremden Autos nähern und überprüfen, ob diese verschlossen sind. Unverschlossene Autos werden durchsucht und Wertgegenstände werden gestohlen. In seltenen Fällen werde auch in Autos eingebrochen, beispielsweise indem die Seitenscheibe eingeschlagen wird.

Ein ähnliches Erlebnis hat auch der Romanshorner Peter Gsell gemacht. Am frühen Sonntagmorgen, um 4.29 Uhr, zeichnete die Überwachungskamera seines Grundstückes einen Unbekannten auf. Im Video ist zu sehen, wie die Person versucht, die beiden Fahrzeuge zu öffnen. «Da die Autos abgeschlossen waren, konnte nichts entwendet werden» so Gsell.

In der Nachbarschaft seien solche Situationen schon öfter vorgekommen. «Ich habe gehört, dass eine Woche zuvor Autos an der Rislenstrasse kontrolliert wurden», sagt Gsell. In einer Nachbarstrasse soll sogar ein Auto aufgebrochen worden sein.

Polizei bestätigt zwei Fälle in der letzten Woche

Laut der Polizei sind innerhalb der letzten Woche zwei Meldungen eingegangen, dass in Romanshorn unverschlossene Autos durchsucht wurden. In der Regel fänden solche Fälle in den dunklen Tageszeiten statt. «Wenn man eine Person beobachtet, die verdächtig um parkierte Autos schleicht, soll man sofort den Polizeinotruf 117 verständigen», sagt Polizeisprecher Michael Roth. Die Kantonspolizei Thurgau appelliert an die Bevölkerung, dass man sich stets vergewissern soll, dass das Fahrzeug verschlossen wurde. «Wertgegenstände sollen wenn möglich nicht im Auto aufbewahrt werden oder zumindest von Aussen nicht sichtbar sein», so Roth.