Berikon AG - Unbekannter will Frau sexuell nötigen und zerrt sie ins Gebüsch

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag um 07.15 Uhr in Berikon AG. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, passierte eine 72-jährige Frau die Fahrradunterstände beim Bezirksschulhaus, wobei sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als sie anhielt, trat der Mann unvermittelt von hinten an sie heran und fasste an ihre Brüste.