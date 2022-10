Rickenbach ZH: Unbekannter zerrt Frau in Feld und verletzt sie schwer am ganzen Körper

Eine Frau wurde am Sonntag in Sulz von einem Unbekannten angefallen und schwer verletzt.

Eine Passantin entdeckte am Sonntagmittag zwischen Stadel (Winterthur) und Rickenbach Sulz (Gemeinde Rickenbach) eine schwerverletzte Frau und alarmierte unverzüglich den Notruf. Den bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich zufolge befand sich die 63-jährige Frau am Vormittag auf einem Spaziergang auf der Rickenbacherstrasse, als Sie unvermittelt durch einen unbekannten Mann angefallen und in ein Feld gezogen wurde.