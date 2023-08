Wagt Meghan ein Instagram-Comeback?

Dagegen sind Prinz William und Prinzessin Kate immer gern gesehene Gäste auf Veranstaltungen in Hollywood.

Ihre Beliebtheitswerte sinken jedoch weiterhin – nicht nur in Grossbritannien.

Niemand in Hollywood wolle «sein Ansehen im Vereinigten Königreich riskieren, indem er nicht als Team William und Kate gesehen wird», zitiert das «Heat Magazine» einen Insider.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales sind in Hollywood um einiges beliebter als die Sussexes.

Die Beliebtheit von Herzogin Meghan und Prinz Harry sinkt weiter – nicht nur in Grossbritannien. Auch in Hollywood möchte offenbar «niemand sein Ansehen im Königreich riskieren», weil er als nicht «im Team William und Kate» gesehen werde, wie ein Royal-Insider gegenüber dem «Heat Magazine» berichtet.

Die Tatsache, dass die Windsors in illustren Promikreisen besser ankommen als die Sussexes, soll Meghan gehörig auf die Nerven gehen, wie des Weiteren ein Experte gegenüber dem «Mirror» berichtet. «Meghan hat die Nase voll von dieser ‹Heilige-Kate-Nummer›», sagt er dem Boulevardblatt. Und weiter: «Sie und Harry wissen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales weitere Reisen in die USA planen – auch nach Hollywood – und dass ihnen bei ihrer Ankunft der rote Teppich ausgerollt werden wird.»

Es scheint, dass mit dem immer tieferen Fall von Meghan und Harry die wichtigen Akteure der Film- und Unterhaltungsbranche jeweils immer grössere Distanz zu den beiden schaffen. Gegenüber «News Nation» erklärt die Journalistin, Autorin und Royal-Expertin Paula Froehlich (49), dass man es sich mit dem Thronfolger und seiner Gemahlin nicht verscherzen möchte und deshalb quasi eine Seite wählen würde. «Die grossen Powerplayer in Hollywood werden ihr Geschäft nicht für Harry und Meghan aufs Spiel setzen», so Froehlich.

Meghan und Harry bei Geburtstagsdinner gesichtet

Und so befinden sich die Beliebtheitswerte der Sussexes weiterhin im Sinkflug. Auch zu Meghans 42. Geburtstag am 4. August dürfte sich das Blatt nicht wenden. Im letzten Jahr hatten William und Kate ihrer Schwägerin noch auf ihrem Instagram-Account gratuliert. Wenige Minuten später schlossen sich auch Charles und Camilla (75) den Glückwünschen an.