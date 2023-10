Das sind die unbeliebtesten Aufgaben bei der Arbeit

Auch Sitzungen kommen in der Schweiz, Deutschland und Österreich bei vielen nicht gut an.

Welche Tätigkeiten sind im Job am unbeliebtesten? Diese Frage hat sich das Team hinter Lebenslaufapp.ch gestellt und 3000 Menschen in der Schweiz, Deutschland und Österreich befragt. Das sind die Ergebnisse:

Telefonieren, E-Mails, Sitzungen

Telefonieren ist laut der Befragung am unbeliebtesten: Im Umweltsektor gaben rund 27,6 Prozent der Umfrageteilnehmenden an, nicht gern Gespräche am Telefon zu führen. Auch in der Industrie ist die Zahl mit 27,2 Prozent hoch. Viele hassen zudem Sitzungen: Auch hier liegt der Umweltsektor mit rund 27,2 Prozent vorne, gefolgt vom Gastgewerbe mit rund 25,8 Prozent und dem Einzelhandel mit 25,64 Prozent.