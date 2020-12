In der Fleischabteilung einiger Coop-Filialen lächelt zurzeit ein Pappaufsteller mit einer Schürze die Kunden an. «Wir suchen Sie!», steht auf dem Schild, das der Kartonmetzger in den Händen hält. Ermuntern will er zum Start eines Quereinsteigerprogramms zum Fleischfachmann oder zur Fleischfachfrau. «Täglicher Kundenkontakt, selbstständiges Arbeiten, attraktive Anstellungsbedingungen», preist er den Job an.



Die Plakate sind bei Coop seit Oktober im Einsatz. «Da es aktuell wenig Fachkräfte im Bereich Fleischwirtschaft gibt, bieten wir Quereinsteigenden die Möglichkeit für einen Berufswechsel», sagt Coop-Mediensprecher Patrick Häfliger auf Anfrage. Der Grossverteiler erhalte für diese Lehrstellen vergleichsweise wenig Bewerbungen.