Die Lernenden der Berufsmaturitätsschule in Zürich verpflegen sich derzeit unter anderem in den Gängen der Schule. Der Rektor erklärt die Hintergründe.

1 / 4 Berufsschüler sitzen in der Mittagspause in den Gängen auf dem Boden. 20min-Community Der Grund: Die Klassenzimmer werden während der Mittagspause abgeschlossen. 20min-Community Wie ein Schüler sagt, sind die Tische in der Mensa wegen der Beschränkung der Anzahl Sitzplätze rasch besetzt. 20min-Community

Darum gehts Weniger Sitzplätze und abgeschlossene Schulzimmer führen dazu, dass sich Lernende der Berufsmaturitätsschule in Zürich in den Gängen verpflegen.

Laut dem Rektor stellt die Essenseinnahme an der Schule trotz allen Bemühungen eine Schwachstelle dar.

Ein Schüler ist mit den Corona-Massnahmen an der Berufsmaturitätsschule in Zürich unzufrieden. Wie der junge Mann erzählt, habe die Schulleitung beschlossen, die Anzahl der Sitzplätze in der Mensa weiter zu beschränken und nur noch zwei Personen pro Tisch zuzulassen. Bei so vielen Schülern seien die Tische aber rasch besetzt, so der Schüler.

Ein weiteres Problem: Auch die Klassenzimmer werden nun während der Mittagspause abgeschlossen, sagt der Schüler. Das schränke die Sitzmöglichkeit weiter ein. Die Schule habe in der Zwischenzeit zwar Aufenthaltsräume organisiert, dem Schüler passt das aber nicht. «Zwei Räume für mehrere Hundert Schüler ist nicht Corona-konform.»

«Jetzt halten sich einfach alle in den Gängen auf und tragen weder eine Maske, da sie am Essen sind, noch halten sie den Abstand ausreichend ein», so der Schüler. Zudem könne man in den Gängen auch nicht richtig lüften. «Ich sehe da keinen Sinn dahinter.»

«Ansteckungsrisiko ist in den Gängen geringer»

Bei der Berufsmaturitätsschule Zürich heisst es auf Anfrage, dass man sich bei den Schutzmassnahmen strikt an die kantonalen Vorgaben halte. Deshalb wurde bereits letzten Herbst die Anzahl der Sitzplätze in der Mensa reduziert. Die weitere Beschränkung der Sitzplätze in der Mensa beruhe auf einer kantonalen Weisung von Anfang Januar, sagt Rektor Stephan Meyer. «Seither nehmen in der Tat mehr Lernende als zuvor ihr Mittagessen in den Gängen ein, wo die Sitzgelegenheiten aus feuerpolizeilichen Gründen in der Tat äusserst beschränkt sind.»

Meyer gibt zu, dass die Verpflegung ausserhalb des Klassenzimmers «unschön und unbequem» sei, das Ansteckungsrisiko wäre aber im Vergleich zu einer Verpflegung im Schulzimmer geringer. «Der Luftraum ist in den Gängen grösser als in den Schulzimmern, was eine allfällige Virenlast reduziert.» Er habe sich daher für die «unbequeme, aber sichere Variante» und gegen die «bequeme, aber riskante Variante» entschieden.

«Essenseinnahme bleibt Schwachstelle»

Der Rektor gesteht aber auch: «Die Essenseinnahme ist und bleibt die Schwachstelle in allen unseren Bemühungen, weil die Maske notgedrungen abgelegt werden muss.» Umso wichtiger sei es, in dieser Situation genügend Abstand einzuhalten. «Das wird leider nicht zufriedenstellend befolgt.»

Schade sei auch, dass die beiden Aufenthaltsräume nicht so rege genutzt werden: «Ich habe Lernende bei der Verpflegung in den Gängen gesehen, während in der Mensa oder im Aufenthaltsraum noch genügend freie Plätze vorhanden waren.»