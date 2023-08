Unberechenbare Flugbahn: Darum fliegen Insekten wirklich ins Licht

Auch tagaktive Insekten versammeln sich um Lichter

Drei bemerkenswerte Verhaltensweisen

Um herauszufinden, wie sich die Insekten verhalten, filmten Fabian und seine Kollegen sie in freier Wildbahn mit einer Hochgeschwindigkeitskamera und verfolgten auch die Bewegungen anderer Insekten, darunter Libellen und Motten, in einem Gehege genau. Dabei wurden drei bemerkenswerte Verhaltensweisen festgestellt.



Erstens: Wenn Insekten über Lichtern fliegen, drehen sie sich oft um und versuchen, auf dem Kopf zu fliegen, wodurch sie in die Tiefe stürzen. Zweitens: Kurz nachdem die Insekten ein Licht passiert haben, beginnen sie, einen Looping zu fliegen. Wenn ihr Steigwinkel zu steil wird, bleiben sie quasi stehen und beginnen zu fallen. Drittens: Insekten, die sich einem Licht von der Seite nähern, können das Licht umkreisen oder «umrunden».



Die Videos zeigen, dass die Insekten im rechten Winkel zu den Lampen fliegen und nicht direkt auf sie zu. Da jedoch Inversionen und Strömungsabrisse manchmal dazu führen, dass Insekten auf Leuchten fallen, kann es für das blosse Auge so aussehen, als würden sie absichtlich auf die Lichtquelle fliegen.