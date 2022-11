Töff-Star Dominique Aegerter ist Supersport-Weltmeister

Saison der Superlative

Neben dem Gewinn der MotoE-Klasse ist der Titel bei der Supersport-WM schon sein zweiter grosser Erfolg in dieser Saison. Für den 32-Jährigen ist es eine Saison der Rekorde. Schliesslich fuhr er heuer zu 15 Siegen und 17 Podestplätzen. Eine Marke, die vor ihm noch nie jemand erreicht hatte. «Es war wirklich eine unbeschreiblich tolle Saison und für mich ist mit der erfolgreichen Titelverteidigung ein zweiter Traum in Erfüllung gegangen», meinte Aegerter am Samstag.

Umso verständlicher ist der Frust bei Aegerter, dass er nicht für die am 11. Dezember stattfindenden Sports Awards nominiert wurde. Vor einer Woche äusserte sich der Töff-Crack bei 20 Minuten dazu und meinte: «Ich hatte eine fantastische Saison. Ich dachte nicht, dass ich diese noch toppen kann, was ich nun schon beinahe habe». Nun darf man gespannt sein, was der Berner nächste Saison zeigt. 2023 wird er nämlich in die Superbike-WM aufsteigen.