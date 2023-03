Basel: Unbewilligte Demo zum Tag der Frau – Polizei riegelt Platz ab

Auf einschlägigen Plattformen wurde zum «Queerfeministischen Kampftag» in Basel aufgerufen. Für 19 Uhr war am Mittwoch eine nicht bewilligte Kundgebung angekündigt. Anlass dafür ist der internationale Tag der Frau, der am Mittwoch begangen wird. Die Basler Kantonspolizei warnte bereits im Vorfeld vor gewaltbereiten Gruppierungen, die daran teilnehmen könnten und kündigte Präsenz und Personenkontrollen rund um den Barfüsserplatz an.