Dylan Davies erhielt 11’000 Rechnungen vom Steueramt

Dylan Davies aus Cardiff in Wales war mehr als überrascht, als er an einem einzigen Tag letzten November 580 Briefe der Steuerverwaltung erhielt. Noch verwirrter war der Brite aber, als die Postflut einfach nicht aufhörte - inzwischen hat Davies 11'000 Steuerrechnungen erhalten, die eigentlich an chinesische Unternehmen gehen sollten. Wie sich herausstellte, hatten sich die ausländischen Firmen unter seiner Adresse in Cardiff für die Mehrwertsteuer registrieren lassen.