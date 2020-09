Wie siehts mit Stoffmasken aus?

Alltagsmasken schnitten in den Tests der UKGM-Forschenden deutlich schlechter ab als die medizinischen Produkte, boten aber dennoch mehr Schutz als gar keine Maske. Ihre Filterleistung lag für Aerosole im Mittel bei immerhin etwa 10 bis 20 Prozent. Wahrscheinlich sei der Schutz sogar noch grösser, schliesslich hätten sie in den Untersuchungen einen eher ungünstigen Fall simuliert, so Hygieniker Frank Günther. Beim Kauf einer Alltagsmaske sollte das Aussehen immer zweitrangig sein. Raue Stoffe wie Geschirrtücher haben «oft eine bessere Schutzwirkung als ein schöner, glänzender, aufbereiteter Stoff». Denn an geglätteten Fasern blieben weniger Partikel hängen. Auch zu dicker Stoff kann kontraproduktiv sein, weil durch den erhöhten Atemwiderstand mehr Luft an den Seiten entweichen kann. Deshalb empfiehlt Günther, vor allem auf einen guten Sitz zu achten.