Rede übers Weltklima : Und plötzlich erwähnt Boris Johnson «Kermit der Frosch»

Boris Johnson hielt an der UN-Vollversammlung eine Rede. Vor allem eine Aussage des britischen Premierministers regte zum Schmunzeln an.

Boris Johnson an der UN-Vollversammlung in New York City.

Der britische Premier Boris Johnson hat seine Tradition absurd-komischer Auftritte vor der UN-Vollversammlung mit einer Rede zum Kampf gegen den Klimawandel fortgeführt. Mit Blick auf die zu scheitern drohende Klimakonferenz Cop 26 in Glasgow im November beschwor Johnson in seiner Ansprache bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York am Mittwochabend grössere Anstrengungen.