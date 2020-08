Niederwangen BE

Und plötzlich stand die Quartierstrasse unter Wasser

Am Sonntagmorgen kam es in Niederwangen BE zu einem Wasserleitungsbruch. Die Einsatzkräfte sind nun mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt.

Überschwemmung an der Wangentalstrasse in Niederwangen BE.

In der Umgebung der Wangentalstrasse in Niederwangen BE gibt es weder einen Bach, Fluss noch See. Auch fiel in den letzten Stunden kein Regen – und dennoch kam es am Sonntagmorgen in der Berner Ortschaft zu einer Überschwemmung. Die dortige Wangentalstrasse stand kurz nach acht Uhr morgens unter Wasser. Ein Rohreitungsbruch sei die Ursache, sagt der örtliche Feuerwehrkommandant Freddy Balsiger.