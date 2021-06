Traum-Nacht von Bukarest - Und plötzlich waren viele Rumänen Schweiz-Fans

Am Montagabend war die Arena in Bukarest knapp zur Hälfte gefüllt. Viele der einheimischen Zuschauer fieberten mit der Schweiz mit.

Der historische Sieg der Schweizer am Montagabend in Bukarest sorgte weltweit für Furore.

Die Fussballfans sind die leeren Stadien mittlerweile gewöhnt. Ganz so extrem war es am Montagabend in Bukarest nicht. Sämtliche der zur Verfügung stehenden 25’000 der 54’000 Sitze in der National Arena waren besetzt. Trotzdem schien es über weite Strecken der ersten Hälfte, als ob sich nur schwer Stimmung breit machen würde. Einzig der kleine Schweizer Fanblock sorgte für gehörig Betrieb. Im weiten Rund konnten die mehreren hundert Schweizer aber nicht viel ausrichten. Doch dann kam die Aufholjagd der Männer in weiss.