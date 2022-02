Brandserie bricht nicht ab – Und schon wieder muss die Feuerwehr ein brennendes Auto löschen

Am Montagabend kurz nach 21.00 Uhr geriet ein parkierter Lieferwagen an der Leegasse in Niederdorf BL in Brand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

1 / 7 Die entsprechende Meldung zu dem Brand in Niederdorf BL ging um 21.16 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Polizei BL Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Lieferwagen sowie den in Brand geratenen

Carport rasch löschen. Polizei BL Am Dienstag geriet ein parkierter Personenwagen an der Hauptstrasse in Bubendorf BL in

Brand. Polizei BL

Darum gehts Am Montagabend brannte in Niederdorf ein Lieferwagen.

In der Umgebung hatte zuletzt eine Serie von Brandstiftungen in Hölstein, Ziefen und Bubendorffür Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt.

Die Polizei kann einen Zusammenhang mit dem aktuellen Fall nicht bestätigen und sucht Zeugen.

Am Montagabend brannte ein parkierter Lieferwagen, der in einem Carport an der Leegasse parkiert war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort befand sich das Fahrzeug sowie der Carport bereits in Vollbrand, so die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung.

Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Lieferwagen sowie den in Brand geratenen Carport rasch löschen und so verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Personen wurden beim Brand keine verletzt. Das betreffende Fahrzeug war in einem angebauten Carport, direkt an der Hausmauer, parkiert.

Durch die Flammen und die entstandene Hitze wurde der Carport sowie die anliegende Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen.

Serie von Brandstiftung im Baselbiet

In der Umgebung hatte zuletzt eine Serie von Brandstiftungen in Hölstein, Ziefen und Bubendorf für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Mehrfach wurden dabei auch Autos angezündet. Die Täterschaft konnte bis jetzt nicht ermittelt werden. Ob der aktuelle Brand in Niederdorf in Zusammenhang mit dieser Serie steht, konnte die Baselbieter Polizei auf Anfrage nicht bestätigen.

Die Polizei Basel-Landschaft hat sachdienliche Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die im erwähnten Gebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (Personen, Geräusche, Fahrzeuge, etc.), werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35, zu melden.

Auf dieser Karte ist eine Übersicht zusammengestellt, wo es in der Vergangenheit gebrannt hat.