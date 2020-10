FakeMelania«Und sie glauben, wir würden es nicht merken»

Am Donnerstag begleitete Melania Trump ihren Mann Donald zur letzten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Bevor sie in der Marine One verschwand, zeigte sich die First Lady noch einmal den Trump-Anhängern – und lächelte. Für viele Twitter-User ist genau dies Beweis, dass Melania Trump hier von einer Doppelgängerin vertreten wurde. «Viel Glück dabei, Melania auf Fotos nur annähernd so lächelnd zu sehen», schreibt ein User.