Ein Land trotzt Corona

Und sie spielen einfach weiter

Während Grossveranstaltungen praktisch auf der ganzen Welt verboten sind, wird in Nicaragua fleissig Fussball gespielt und geboxt.

In Fussballligen überall auf der Welt stehen in diesen Tagen Entscheidungen an, ob – und wenn ja, wie – unterbrochene Meisterschaften zu Ende gespielt werden können. In Nicaragua stellt sich die Frage nicht, es wird einfach weiter gespielt. Am Mittwoch (Ortszeit) wurden die Halbfinalrückspiele der Liga Primera ausgetragen. Im Final stehen Real Estelí und Managua FC.