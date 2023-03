Nebenkosten: So denkt die Community über die längere Zahlungsfrist

Hohe Nebenkosten – so wehrst du dich

Mieterinnen und Mieter sollten die Nebenkostenabrechnung genau prüfen, sagt Fabian Gloor vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz zu 20 Minuten. Der Verband gibt auf seiner Website Tipps. So dürfen Vermietende nur die tatsächlichen Kosten in Rechnung stellen und keinen Gewinn mit Nebenkosten erzielen. Sie müssen den Aufwand auf Verlangen belegen. Eine allfällige Reklamation sollte per eingeschriebenem Brief an die Vermieterschaft gehen. Wenn das nicht hilft, kann eine Schlichtungsbehörde die Nebenkostenabrechnung überprüfen.