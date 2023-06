Und wenn die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive scheitert?

Ukrainische Soldaten in Storoschtschewe, Region Donezk, am 12. Juni 2023. Im Süden des Landes gab es am Freitag Berichten der russischen Armee zufolge intensive Gefechte nahe einer Gruppe von Dörfern, die Kiew in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben zurückerobert hatte.

Die ukrainische Gegenoffensive ist in Bewegung gekommen: Ein ukrainischer Soldat nahe der Frontlinie in der Nähe des gerade befreiten Dorfes Neskuchne in der Region Donezk am 13. Juni 2023.

Eine Ukrainerin weint während des Gottesdienstes in der Volodymyrsky-Kathedrale in Kiew, Ukraine, 16. April 2023.

Wir stellen Roland Popp von der Militärakademie an der ETH Zürich die Tabufrage: Was, wenn die Ukraine scheitert?

Ja. Was auch immer in den nächsten vier bis sechs Wochen im Zusammenhang mit den ukrainischen Offensiv-Versuchen geschieht: Es wird in erster Linie politisch grosse Auswirkungen haben. Ich denke insbesondere an den kommenden Nato-Gipfel, an dem einige Spannungen innerhalb der Allianz zu erwarten sind, weil einige Staaten sehr weitreichende Garantiezusagen an die Ukraine machen wollen und andere sich mit Händen und Füssen dagegen wehren.