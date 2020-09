Die Weltnummer 1 im Tennis hat sich scheinbar weiter nicht im Griff. Nachdem der Serbe am US Open disqualifiziert wurde, hatte er am Italian Open einen erneuten Wutausbruch.

Lapsus am Italian Open :

Lapsus am Italian Open : Und wieder rastet Djokovic aus

1 / 5 Den Schläger musste Djokovic im zweiten Satz wechseln: Er zertrümmerte sein Spielgerät aus Wut. Foto: Getty Images Gegen den Deutschen Dominik Koepfer gewann Djokovic aber dann doch in drei Sätzen. Nun muss er im Halbfinal gegen den Norweger Casper Ruud ran. Foto: Getty Images Die Weltnummer 1 war vom US Open ausgeschlossen worden. Foto: Keystone

Darum gehts Im Viertelfinal-Spiel des Italian Open verliert Djokovic wieder die Fassung.

Diesmal haut er den Schläger auf den Boden.

Kurz nach der Partie gibt sich die Weltnummer 1 reuig.

Am Sonntag wartet im Halbfinal der Norweger Casper Ruud auf den Serben.

Da war er wieder, dieser kurze Moment, in dem Novak Djokovic die Fassung verliert. Zwei Wochen nach seinem Ausbruch am US Open erlaubte sich der 33-Jährige bei seinem Sieg (6:3, 4:6, 6:3) gegen den Deutschen Dominik Koepfer im Viertelfinal des Italian Open erneut einen Ausraster.

Im zweiten Satz knallte er seinen Schläger wutentbrannt auf den roten Sand. Der Rahmen war gebrochen und die Saiten zertrümmert – die Weltnummer 1 musste einen neuen Schläger beschaffen und erhielt eine Warnung vom Schiedsrichter.

Djokovic gibt sich reuig

«Es ist weder der erste noch der letzte Schläger, den ich in meiner Karriere brechen werde», sagte Djokovic nach dem Spiel. Und fügte hinzu: «Ich habe es schon einmal gemacht und ich werde es wahrscheinlich wieder machen. Ich will es nicht tun, aber wenn es kommt, passiert es. So, denke ich, lasse ich manchmal meinen Ärger los und es ist definitiv nicht die beste Botschaft für junge Tennisspieler.»