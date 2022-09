Bern: «Und wir müssen Strom sparen?» – Lichtershow am Bundeshaus spaltet Meinungen

Die Geschäftsführerin von Starlight Events GmbH erklärt, ein YB-Abendspiel brauche so viel Energie wie fünf Wochen Rendez-vous.

Das Rendez-vous am Bundesplatz startet am 22. Oktober. Während fünf Wochen wird das Bundeshaus beleuchtet.

Heizung runterdrehen, Lichter löschen und duschen statt baden – um im kommenden Winter eine Energieknappheit zu verhindern, hat der Bundesrat eine landesweite Kampagne lanciert mit dem Slogan «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht». Nun findet ab dem 22. Oktober die jährliche Beleuchtung des Bundeshauses Rendez-vous am Bundesplatz statt. Nach der Aufforderung zum Energiesparen sind die Meinungen zum Spektakel gespalten.

«Absolut unverständlich» und «sehr fragwürdig» kommentieren User auf der Facebook-Seite des Rendez-vous am Bundesplatz. «Uns geben sie Tipps, um Strom zu sparen und das wird durchgeführt», schreibt eine weitere Userin. Andere haben Freude, dass die Licht-Show wieder stattfindet und planen, den Event zu besuchen: «Ich freue mich darauf», schreibt eine Userin.

Ein YB-Match braucht mehr Energie als fünf Wochen Lichtspektakel

«Die Leute, die statt zum Rendez-vous kommen, zu Hause ihre Zeit verbringen, brauchen dort viel mehr Strom», sagt Brigitte Roux, Geschäftsführerin von Starlight Events GmbH zu «Bärn Today» . Fünf Wochen Lichtspektakel seien effizienter als ein YB-Abendspiel im Wankdorf. Ausserdem liefen die Projektoren mit Phosphorenergie, was «sehr energieeffizient» sei.

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause sagt zu «Bärn Today»: «Es braucht weniger Energie, als wenn die normale Beleuchtung des Bundeshauses angeschaltet wäre.» Somit werde durch das Rendez-vous am Bundesplatz gar Strom gespart. Ausserdem würden künftig öffentliche Gebäude der Stadt Bern um zwei Grad weniger geheizt, was eine Einsparung von zwölf Prozent Energie bringe. Nause betont damit, dass die Stadt ihre Vorreiterrolle in der Thematik ernst nehme.