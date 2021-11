Neuer Instagram Trend – Und wofür steht dein Name?

Influencerinnen und Influencer posten aktuell Screenshots von ihren Namensbeschreibungen von «Urban Dictionary» in ihren Instagram-Stories.

Userinnen und User machen mit beim neuesten Instagram-Trend, in dem sie die Bedeutung ihres Namens mit dem «Du bist dran»- Sticker in ihren Stories teilen.

Nicht einfach nur Likes, Kommentare und Shares . «Du bist dran» ist die neue Funktion für Instagram-Stories. Die Regel ist wie bei einem gewöhnlichen Spiel: «I ch bin dran, du bist dran » . Wenn man jetzt etwas posten will und den Rest der Community auffordern will mitzumachen, dann ist dieser Sticker genau das Richtige. Aufgrund di eses S t ickers sind Instagram-Stories jetzt um einiges interaktiver.

Instagram Userinnen und User haben s eit Anfang November die Möglichkeit diesen Sticker in den Stories zu benutzen. Dazu wählen sie diesen aus und geben ein Motto vor. Alle I nteressierten können in Foto- oder Videoform darauf antworten. Mit diesem Sticker hat man jetzt noch mehr Möglichkeiten Interaktion en zwischen Userinnen und User n zu fördern.

Dein Name auf «Urban Dictionary»

Schon ein mal überlegt was dein Name bedeutet? Im «Urban Dictionary» findest du auch die Bedeutung deines Namens laut Einträgen der Benutzerinnen und Benutzer. Die Instagram - Community ist davon begeistert. Userinnen und User posten Screenshots von den Einträgen ihrer Namen i n ihren Instagram - Stories , um s ie mit ihrer Instagram - Community zu teilen. Dazu fügen sie noch den « Du bist dran » - S t icker ein, um mit der Community zu interagieren. Auch bekannte Influencerinnen und Influencer wie die Amerikanerin @evachen212, oder die in Bali lebende Schweizerin @frei_style sowie der Zürcher @elaynealmoses, teilen aktuell ihre Namensbeschreibungen.