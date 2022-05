Torschütze Timo Meier: Undisziplinierte Nati – «Das war nicht normal, es waren dumme Strafen»

Ein Slowake crasht mit einem Schiri zusammen. SRF

Darum gehts Die Nati tritt beim Sieg gegen die Slowakei sehr undiszipliniert auf.

Timo Meier und Nico Hischier bestätigen, dass das so nicht weitergehen kann.

Nun dürfen die Schweizer aber erstmals zwei Ruhetage einlegen.

43 Strafminuten! Davon zweimal zu viele Spieler auf dem Eis. Die Schweiz war beim hart erkämpften 5:3-Sieg gegen die Slowakei sehr undiszipliniert. Das bestätigt Stürmer Timo Meier, der das 3:2 erzielte. «Das war nicht normal heute. Es waren dumme Strafen, die dürfen nicht passieren. Zweimal zu viele Spieler auf dem Eis, das kann man nicht machen an einem Turnier. Heute hatten wir Glück, das Boxplay war gut.» Er habe gewusst, dass er bei so vielen Strafen die Chancen nützen und eine reinhauen müsse. Das ist dem NHL-Star gelungen.

Der 25-Jährige sagt auch, dass so eine Leistung gegen Kanada nicht reicht. Das bestätigt Nico Hischier. «Wir wissen, wenn wir so viele Strafen bekommen, wird es schwierig gegen gute Gegner.» Der Captain weiss, weshalb die Schweiz so oft bestraft wurde. «Manchmal waren wir zu aggressiv anstatt defensiv zu bleiben. Die Schiris pfeifen die Strafen, da kann man nichts machen.» Der Walliser wollte das nach dem Spiel aber abhaken und diese Szenen nicht mehr diskutieren. Man habe gewonnen und es sei nun wichtig nach vorne zu schauen, so der 23-Jährige.

Timo Meier sass selber auch auf der Strafbank. Urs Lindt/freshfocus

Nun zwei Tage Pause

Das Team hatte bereits während der Partie in der Garderobe gesagt, dass es so nicht weitergehen könne, «jeder sagt, was man besser machen kann. Wir haben gesagt, dass wir weniger Strafen nehmen müssen. Wir wollen die Härte beibehalten, aber smarter werden», schaut Hischier auf Samstag.

Dann trifft die Schweiz auf Rekordmeister Kanada. Zuvor sind aber zwei spielfreie Tage. Diese will man fürs Teambuilding brauchen, denn sie hätten eine tolle Truppe, so der Captain. Vom Team-Spirit her müssen sich die Schweizer vor den Kanadiern also nicht verstecken. Einfach die Strafen müssen sie verhindern.